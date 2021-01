Com mais uma atenção destacada de Lionel Messi, que marcou o seu quinto gol nos últimos quatro jogos, o Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 de virada no estádio Vallecas e se classificou para as quartas de final da Copa do Rei, enquanto o Sevilla não deu qualquer chance ao Valencia e levou a melhor por 3 a 0 no Ramón Sánchez Pizjuán.

Atualmente na segunda divisão espanhola, o Rayo surpreendeu ao fazer 1 a 0 aos 17 minutos do segundo tempo, com chute de Fran García dentro da pequena área para superar o goleiro Neto, titular dos 'Blaugranas' no torneio mata-mata.