O Barcelona anunciou nesta sexta-feira que o Arsenal foi convidado para disputar no dia 4 de agosto deste ano, a 54ª edição do Troféu Joan Gamper, competição amistosa em jogo único, tradicional na pré-temporada do clube espanhol.

O argentino Lionel Messi e companhia venceu a partida, que acontece no estádio Camp Nou, nos últimos seis anos, ao passar, na ordem, por Santos, León, do México, Roma e Sampdoria, ambas da Itália, Chapecoense, e pelo Boca Juniors, na temporada passada.