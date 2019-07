O Barcelona estreou nesta terça-feira o atacante francês Antoine Griezmann, no amistoso de pré-temporada em que foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 1, no Estádio de Saitama, na cidade de mesmo nome, no Japão.

O badalado jogador, que chegou do Atlético de Madrid, foi a grande atração no primeiro compromisso 'blaugrana', que também contou com o goleiro Neto e o meia holandês Frenkie De Jong, que acabaram de desembarcar no clube, no segundo tempo.