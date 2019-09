O Barcelona e o Celta de Vigo chegaram a um princípio de acordo nesta segunda-feira para realizar a cessão por empréstimo do meia brasileiro Rafinha Alcântara, filho do tetracampeão mundial Mazinho e irmão de Thiago Alcântara, hoje no Bayern de Munique.

O jogador, que chegou ao clube catalão com 13 anos, em 2006, tem viagem programada para a cidade espanhola de Vigo ainda nesta segunda-feira. Lá, passará por exames médicos e já deve assinar o vínculo contratual que irá até o fim da temporada.