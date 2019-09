O Barcelona confirmou nesta segunda-feira a ampliação do contrato do meia Rafinha Alcântara, agora válido até 2021, e o acordo com o Celta de Vigo, que contará com o jogador por empréstimo até o fim da atual temporada.

Rafinha, que chegou ao clube catalão aos 13 anos, já jogou no Celta, também por empréstimo, na temporada 2013-2014, quando foi treinado por Luis Enrique.