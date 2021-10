28 out 2021

EFE Barcelona 28 out 2021

O técnico Ronald Koeman durante a partida do Barcelona contra o Rayo Vallecano nesta quarta-feira, em Madri. EFE/Javier Lizon

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira a demissão do técnico Ronald Koeman após a segunda derrota consecutiva da equipe no Campeonato Espanhol, desta vez para o Rayo Vallecano, por 1 a 0, fora de casa.

"O presidente do clube, Joan Laporta, lhe comunicou (a demissão) após a derrota para o Rayo Vallecano. Ronald Koeman despediu-se do elenco nesta noite", disse o Barcelona em um comunicado no qual agradeceu ao treinador holandês "por seus serviços" e lhe desejou "boa sorte" em sua vida e carreira profissional.