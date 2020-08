Parte do elenco do Barcelona participa de um treino nesta quarta-feira, de cara a partida de quartas de final da Champions League contra o Bayern. EFE/ FC Barcelona

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira que um jogador do elenco que iniciou a pré-temporada - e não está no grupo que disputa a fase final da Liga dos Campeões - deu positivo em teste PCR de detecção do novo coronavírus.

De acordo com a diretoria 'blaugrana', o atleta em questão, que não foi identificado, apresenta quadro sem sintomas e está afastado das atividades.