EFE Barcelona (Espanha) 6 out 2021

O diretor-geral do Barcelona FC, Ferran Reverter. EFE/ Alejandro Garcia

A auditoria designada pela atual diretoria do Barcelona para avaliar as contas do clube foi apresentada nesta quarta-feira e mostrou que a gestão de Josep Maria Bartomeu aumentou a folha salarial em 61% em três anos e deixou dívida de 1,35 bilhão de euros (R$ 8,55 bilhões) até março deste ano.

O diretor-geral dos 'Blaugranas', Ferran Reverter, revelou, em entrevista coletiva, que além da auditoria que ficou a cargo da empresa Deloitte, foi nunciada uma investigação sobre o funcionamento da estrutura organizacional do Barça, que deverá estar concluída nos próximos dias.