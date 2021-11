O diretor de futebol do Barcelona, Mateu Alemany (d), o vice-presidente esportivo do clube, Rafa Yuste (2d) e os representantes de Xavi Hernández, Fernando Solanas (e) e Arturo Canales no Al Gharrafa Stadium, nesta quarta-feira. EFE/ QSL

Os enviados do Barcelona para Doha, no Catar, com a missão de acertar a contratação do ex-meia Xavi como técnico da equipe, se reuniram nesta quarta-feira com os representantes do comandante do Al-Sadd e indicaram otimismo com o andamento das conversas.

O vice-presidente esportivo, Rafael Yuste, e o diretor de futebol, Mateu Alemany, estiveram com Arturo Canales e Fernando Solanas, antes do jogo da equipe treinada por Xavi contra o Al Duhail, pelo Campeonato Catariano.