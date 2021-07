A diretoria do Barcelona espera confirmar nos próximos dias a continuidade do atacante Lionel Messi, cujo contrato com o clube catalão se encerra nesta quarta-feira, 30 de junho.

Embora o craque argentino esteja desvinculado do Barcelona a partir de quinta-feira, a diretoria não está preocupada com a data. Fontes do clube informaram à Agência Efe que a vontade de ambas as partes é assinar o novo contrato "o quanto antes".