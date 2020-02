O Barcelona informou ao Leganés que acionará a cláusula de rescisão do atacante dinamarquês Martin Braithwaite, segundo confirmou nesta quarta-feira o principal acionista do clube madrilenho, Felipe Moreno.

De acordo com as informações da imprensa local, o clube catalão desembolsará 18 milhões de euros (R$ 85 milhões) para contratar o jogador de 28 anos.

Hoje, Braithwaite treinou normalmente pela manhã no centro de treinamento do Leganés, clube que ocupa apenas a 19ª e penúltima colocação do Campeonato Espanhol.

O Barça recebeu autorização da liga que organiza a competição para fazer uma contratação, devido a perda de dois jogadores por causa de graves lesões, o uruguaio Luis Suárez e o francês Ousmane Dembélé.

Entre os especulados para reforçarem o time catalão estiveram o espanhol Rodrigo Moreno - filho do ex-lateral do Flamengo Adalberto -, do Valencia, o brasileiro Willian José, da Real Sociedad. EFE

