O volante marfinense Frank Kessié (c). EFE/Arquivo

O Barcelona oficializou nesta segunda-feira a contratação do volante marfinense Frank Kessié, que chega após encerramento de vínculo contratual com o Milan, clube que defendeu por cinco temporadas, sendo as duas primeiras por empréstimo.

O jogador, que também vestiu as camisas de Cesena e Atalana, assunou contrato com os 'Blaugranas' até 30 de junho de 2026, com uma cláusula de rescisão estipulada em 500 milhões de euros (R$ 2,76 milhões).