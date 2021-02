O Barcelona anunciou nesta terça-feira, através das redes sociais, a contratação do pivô Pau Gasol, que voltará ao clube após 20 anos, para disputar as retas finais da Euroliga e do Campeonato Espanhol de basquete.

O veterano, de 40 anos, está sem jogar desde março de 2019, por causa de uma lesão no pé esquerdo e visa recuperar a forma para tentar disputar os Jogos Olímpicos.