O Barcelona se recusou a aceitar as exigências feitas pelo Paris Saint-Germain para negociar a transferência de Neymar, consideradas "inviáveis" pelos representantes do clube catalão.

Segundo a emissora 'Catalunya Ràdio', citando fontes do clube catalão, o Barcelona "rejeitou formalmente a última proposta do PSG", que consistia em um pagamento de 130 milhões de euros e o empréstimo do atacante Ousmane Dembélé, além das transferências do meia Ivan Rakitic e do zagueiro Jean-Clair Todibo.