O Barcelona divulgou nesta terça-feira que venceu uma disputa com o Santos na Corte Arbitral do Esporte (CAS), envolvendo a transferência de Neymar do clube brasileiro para o espanhol, em 2013.

O Peixe cobrava o pagamento de 61,2 milhões de euros (R$ 368,5 milhões) "por danos e prejuízos", além de punições esportivas consequentes de irregularidades na transferência do atacante.