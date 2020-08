O Barcelona venceu nesta sexta-feira o Atlético de Madrid por 1 a 0 e garantiu classificação às semifinais da Liga dos Campeões feminina, em que enfrentará o Wolfsburg, que atropelou o Glasgow City.

No estádio San Mamés, em Bilbao, um dos palcos da reta final do torneio, o gol solitário da partida foi marcado pela meia francesa Kheira Hamraoui, aos 35 minutos do segundo tempo.

O jogo era uma chance de revanche para o Atlético, que depois de três títulos consecutivos no Campeonato Espanhol, foi vice nesta temporada - encerrada precocemente por causa da pandemia da Covid-19 -, ficando atrás, justamente, do Barcelona.

A equipe da capital teve entre os inúmeros desfalques, a atacante brasileira Ludmila, que não atuou por estar suspensa. Na equipe catalã, a atacante Giovana Queiroz passou 90 minutos no banco de reservas.

Em outro jogo que abriu as quartas de final, no estádio Anoeta, em San Sebastián, o Wolfsburg, que já conquistou o título continental duas vezes, foi implacável contra o Glasgow City, ao aplicar 9 a 1.

O grande nome da partida foi a atacante dinamarquesa Pernille Harder, que balançou a rede quatro vezes e pulou a para a vice-artilharia da competição. Com nove gols, a goleadora das Lobas tem um a menos que a atacante holandesa Vivianne Miedema, do Arsenal.

Os 'Gunners', inclusive, enfrentarão amanhã o Paris Saint-Germain, no estádio Anoeta. Além disso, o atual campeão, Lyon, duelará com o Bayern de Munique, no San Mamés.