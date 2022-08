O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou nesta segunda-feira que o clube venceu 25% do Barça Studios, a produtora audiovisual do clube, por 100 milhões de euros (R$ 529,1 milhões) à "Socios.com", empresa que já é patrocinadora global dos 'blaugranas' e é especializada em criptomoedas no mundo do esporte.

"A operação inclui o metaverso, os NFTs (arquivos digitais) e os 'tokens' (moedas digitais) e, em princípio, é uma venda para sempre destes 25%", disse o dirigente durante a apresentação do zagueiro francês Jules Koundé, recém-contratado pelo Barça.