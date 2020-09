O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se reuniu nesta quarta-feira com Jorge Messi, pai e representante do atacante Lionel Messi, e o avisou que o clube não tem a intenção de negociar a saída do craque neste ano.

Fontes de dentro do clube catalão informaram à Agência Efe que o encontro aconteceu hoje nas instalações do Barça, durou cerca de uma hora e meia e foi marcada pela cordialidade de ambas as partes.