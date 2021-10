13 out 2021

EFE Barcelona (Espanha) 13 out 2021

O ex-presidente do Barcelona, junto com os integrantes da diretoria que ele liderava, estimou nesta quarta-feira em 225 milhões de euros (R$ 1,44 bilhão) o impacto da pandemia da covid-19 nas contas do clube durante a temporada 2020-2021.

A informação foi divulgada em comunicado à Agência Efe, que questionam alguns critérios utilizados pela auditoria apresentada na semana passada pelo atual diretor-geral 'blaugrana, Ferran Reverter, que classificou a gestão anterior como "nefasta e improvisada".