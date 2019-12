O Bayern de Munique anunciou que o técnico alemão Hansi Flick, que substitui interinamente o demitido Niko Kovac há um mês, será efetivado no cargo até o fim da atual temporada.

O diretor-executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, e o diretor esportivo do clube, Hasan Salihamidzic, tomaram a decisão depois de conversar com Flick no sábado após vitória sobre Wolfsburg.

Os bávaros bateram o adversário por 2 a 0, resultado que deixa o Bayern na terceira posição do Campeonato Alemão, quatro pontos atrás do RB Leipzig, campeão de inverno desta temporada.

"A continuidade de Hansi Flick como técnico além do verão também é uma opção cogitada pelo Bayern", disse o clube em comunicado.

Assistente do Bayern até novembro, Flick, de 54 anos, assumiu o comando do time interinamente após a demissão de Kovac, que não entregou os resultados esperados pela diretoria do clube.