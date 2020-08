Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, campeão e vice da recém-encerrada edição da Liga dos Campeões, são as equipes com mais representantes na seleção do 'fantasy game' do torneio continental.

O chamado "11 ideal" foi montado a partir da pontuação de cada jogador real no jogo online, em que os participantes, cadastrados no site da Uefa, escalam times virtuais, formados por atletas reais que entram em campo em partidas da 'Champions'.