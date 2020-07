O Bayern de Munique oficializou, por meio de comunicado, nesta sexta-feira a contratação do atacante alemão Leroy Sané, que estava no Manchester City e assinará contrato com a nova equipe até 30 de junho de 2025.

A transferência já era esperada, depois de diversas notícias publicadas na imprensa especializada e também declarações de representantes dos times bávaro e inglês.