O Bayern de Munique oficializou nesta quarta-feira a saída do meia colombiano James Rodríguez e o fim da novela sobre o jogador, o que já havia sido antecipado ontem pelo executivo-chefe do clube, Karl-Heinz Rummenigge.

O próprio dirigente assinou comunicado publicado hoje no site, que marca o fim da relação com o camisa 11, que chegou em meados de 2017, cedido por empréstimo pelo Real Madrid. Há cerca de um ano, o destino do artilheiro da Copa do Mundo de 2014 era especulado.