O Bayern de Munique pode conquistar nesta terça-feira o título do Campeonato Alemão pela oitava vez consecutiva, ampliando ainda mais a maior sequência histórica da competição, caso vença o Werder Bremen, fora de casa, pela 32ª rodada.

O time bávaro, desde a temporada 2012-2013 vem dominando o futebol do país tetracampeão mundial, sem dar chances aos adversários. Com isso, pode se tornar o segundo time a alcançar o octa em uma grande liga europeia - o primeiro foi a Juventus, na Itália, que pode alcançar o nono troféu neste ano.

Em todo o Velho Continente, os recordistas de títulos consecutivos são o Skonto Riga, da Letônia, e o Lincoln, de Gibraltar, com 14. No planeta, a maior marca é do Tafea, de Vanuatu, que venceu 15 campeonatos consecutivos de 1994 a 2009.

O Bayern lidera o Alemão com 73 pontos, cinco a mais que o Borussia Dortmund. A equipe comandada por Hans-Dieter Flick atravessa fase espetacular, com dez vitórias consecutivas, depois de um início conturbado, que levou a demissão do técnico croata Niko Kovac.

Além dos resultados positivos recentes, o representante de Munique na competição ainda contará nesta terça-feira com o meia-atacante alemão Thomas Müller e o centroavante polonês Robert Lewandowski, que cumpriram suspensão no êxito do último sábado sobre o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, na Allianz Arena.

Anfitrião da partida, o Werder Bremen ocupa a penúltima posição do campeonato nacional, com 28 pontos. O time perde por um gol de saldo para o Fortuna Düsseldorf, que está um lugar acima na tabela e que hoje teria que disputar um playoff para seguir na elite, e tem três pontos a menos que o Mainz 05, que escaparia da degola.

Um dia depois do Bayern atuar, o Borussia Dortmund entrará em campo. A equipe, que tem 66 pontos, garantiu no fim de semana a classificação matemática para a próxima edição da Liga dos Campeões, ao superar o Düsseldorf por 1 a 0, graças a gol nos acréscimos do atacante norueguês Erling Haaland.

Nesta quarta-feira, os aurinegros encararão o Mainz 05, no estádio Signal Iduna Park. Em caso de vitória, os comandados pelo francês Lucian Favre secarão o RB Leipzig, que atuará na sequência, para confirmar, ao menos, o segundo lugar, repetindo o que aconteceu na temporada passada.

Terceira colocada na tabela, com 62 pontos, a equipe do atacante alemão Timo Werner, receberá o Fortuna Düsseldorf. Se ganhar, será preciso um tropeço do Borussia Mönchengladbach, quinto na classificação, para carimbar passaporte para a 'Champions'.

O primeiro colocado fora da zona de acesso ao principal torneio do continente, que tem 56 pontos, receberá na terça-feira o Wolfsburg, que está em sexto, com 46, na partida que abre a 32ª rodada do Alemão.

O Bayern Leverkusen, que está em quarto, com 57 pontos, receberá nesta quarta o Colônia, que é o 12º, com 35. O time do lateral-esquerdo Wendell e do atacante Paulinho, venceu apenas um dos últimos quatro compromissos e começar a ver ameaçada a vaga na Liga dos Campeões.

Último na zona de classificação à Liga Europa, com a abertura da vaga extra ao sétimo colocado, o Hoffenheim, que tem 43 pontos, visitará nesta quarta-feira o Augsburg, que está em 13º, com 35. Oitavo na tabela, com 42 pontos, o Freiburg receberá na terça-feira o Hertha Berlim, que aparece em 11º, com 38.

Além disso, a 32ª rodada do Alemão poderá ter a decretação do primeiro rebaixamento direto, do Padeborn 07, que está na última posição, com apenas 20 pontos. Caso não vença o Union Berlim, que ocupa o 14º posto, com 35, o lanterna cairá, independente de qualquer outro resultado.

Programação da 32ª rodada do Campeonato Alemão:.

Terça-feira.

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg.

Werder Bremen - Bayern de Munique.

Freiburg - Hertha Berlim.

Union Berlim - Paderborn 07.

Quarta-feira.

Eintracht Frankfurt - Schalke 04.

Borussia Dortmund - Mainz 05.

RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf.

Bayer Leverkusen - Colônia.

Augsburg - Hoffenheim.