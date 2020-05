O Bayern de Munique realizou nesta sexta-feira o primeiro treino com grupos de jogadores reunidos, visando o retorno da disputa do Campeonato Alemão, em que a equipe estreará no dia 17 de maio, em visita ao Union Berlim.

Até então, o time treinado por Hans-Dieter Flick vinha fazendo atividades em que o elenco era dividido em pequenos grupos, sem contato entre os atletas.

O trabalho realizado no centro de treinamento do Bayern não pode ser acompanhado pela imprensa. O clube divulgou que foram realizados exercícios táticos e também duelos individuais pela bola.

A primeira e a segunda divisões do Campeonato Alemão serão retomadas no próximo dia 16, após interrupção iniciada em março, por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Os jogos, a princípio, terão portões fechados.

Após 25 rodadas, o Bayern de Munique lidera a competição, com quatro pontos de vantagem para o Borussia Dortmund, que enfrentará no fim de semana o Schalke 04. EFE

rz/bg