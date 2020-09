O Bayern de Munique despediu-se oficialmente nesta quarta-feira do brasileiro Philippe Coutinho, que voltará ao Barcelona após defender o clube alemão por empréstimo durante uma temporada, e agradeceu ao meia pelos serviços prestados e sua contribuição para as conquistas do Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões da Europa.

"Queremos agradecer a Philippe Coutinho. Com a sua criatividade e excelente técnica deu um impulso ao nosso jogo nesta temporada na qual conquistamos a Tríplice Coroa", afirmou o presidente do conselho de administração do clube, Karl-Heinz Rummenigge.