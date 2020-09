O elenco do Bayern de Munique, que conquistou no último dia 23 a Liga dos Campeões, se reapresentou nesta terça-feira, no pontapé inicial da preparação para uma nova temporada, em que já disputará mais dois títulos ainda neste mês.

Hoje, os jogadores se limitariam a realizar o teste de detecção para o novo coronavírus e a um treino virtual.