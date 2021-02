O Bayern de Munique atropelou a Lazio no Estádio Olímpico de Roma nesta terça-feira e, com uma goleada por 4 a 1, colocou um pé nas quartas de final da Liga dos Campeões, enquanto o Chelsea se colocou em vantagem ao bater o Atlético de Madrid por 1 a 0, no Wanda Metropolitano, graças a gol de bicicleta Olivier Giroud.

Atual campeão, o Bayern precisou de apenas oito minutos de bola rolando em Roma para fazer 1 a 0. O zagueiro Musacchio recuou mal, Lewandowski aproveitou a falha e abriu o placar.