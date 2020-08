Com um jogo coletivo arrasador com a bola no pé e uma pressão implacável na marcação, o Bayern de Munique humilhou o Barcelona com uma goleada de 8 a 2 nesta sexta-feira, em Lisboa, e se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões, para enfrentar Manchester City ou Lyon, que duelarão amanhã.

Em atuação que em muitos memomentos lembrou a da Alemanha nos 7 a 1 sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014, o Bayern não tomou conhecimento da consagrada coletividade do time catalão e sobrou em campo com trocas de passes rápidas, precisas e objetivas durante todo o jogo.