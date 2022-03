Jogadores do Bayern comemoram a vitória ante o RB Salzburg nesta terça-feira. EFE/RONALD WITTEK

Com direito a três gols de Robert Lewandowski, o Bayern de Munique aplicou nesta terça-feira uma goleada de 7 a 1 sobre o Red Bull Salzburg e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões, assim como o Liverpool, que perdeu de 1 a 0 da Inter de Milão, mas avançou pelo placar agregado.

Depois de um empate em 1 a 1 no jogo de ida, disputado na Áustria, o Bayern teve um início fulminante na Allianz Arena. Aos 22 minutos do primeiro tempo, a equipe da casa já vencia por 3 a 0, com "hat-trick" de Lewandowski: dois gols em cobranças de pênaltis sofridos por ele mesmo e outro após ser lançado em contra-ataque.