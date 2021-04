O Paris Saint-Germain se vingou da derrota para o Bayern de Munique na final da última Liga dos Campeões ao eliminar o time alemão nas quartas de final desta edição do torneio nesta terça-feira, dia marcado também pela classificação do Chelsea, que deixou o Porto pelo caminho.

Assim como na decisão de 23 de agosto do ano passado, em Lisboa, o Bayern venceu o PSG por 1 a 0 hoje, desta vez no Parc des Princes, em Paris. No entanto, a final em disputada em partida única, enquanto nestas quartas valeu para o time dirigido por Mauricio Pochettino o critério do gol fora de casa, já que na ida, há seis dias, em Munique, Neymar e companhia levaram a melhor pelo placar de 3 a 2.