Com um gol polêmico, em que a bola teria tocado na mão do atacante Robert Lewandowski antes de ser mandada para a rede pelo lateral Benjamin Pavard, o Bayern de Munique venceu o Tigres-MEX nesta quinta-feira em Al Rayyan, no Catar, e conquistou o título do Mundial de Clubes pela segunda vez no atual formato.

O Bayern teve mais a bola e atacou mais desde o começo, mas nem por isso teve vida fácil no Education City Stadium. O campeão europeu marcou um gol aos 17 minutos do primeiro tempo, em chute de longe de Kimmich, mas a arbitragem considerou que Lewandowski, impedido, teve participação no lance e o anulou. Mais tarde, aos 33, depois de cobrança de escanteio, Sané apareceu livre e acertou o travessão.