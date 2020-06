Robert Lewandowski (esq.), do Bayern de Munique, domina a bola durante o jogo contra o Eintracht pela semifinal da Copa da Alemanha nesta quarta-feira, em Munique. EFE/EPA/KAI PFAFFENBACH/ POOL

Atual campeão e maior vencedor da história da competição, com 19 títulos, o Bayern de Munique se classificou para a final da Copa da Alemanha nesta quarta-feira ao vencer o Eintracht Frankfurt por 2 a 1 na Allianz Arena e, na luta pela 20ª conquista, enfrentará o Bayer Leverkusen em 4 de julho.

O jogo em Munique teve dois tempos bem distintos. No primeiro tempo, o time da casa criou várias chances de gol e poderia até ter goleado, mas no segundo os visitantes, campeões do torneio pela última vez há dois anos, reagiram e estiveram próximos de uma virada.