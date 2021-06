As seleções de Bélgica e Holanda avançaram às oitavas de final da Eurocopa com 100% de aproveitamento de pontos, ao vencerem seus duelos nesta segunda-feira pelos grupos B e C, respectivamente.

Em São Petersburgo, os belgas derrotaram a Finlândia por 2 a 0, com gols de Hradecky (contra) e Lukaku, e consolidaram a liderança da chave com nove pontos. Com o gol que sacramentou o resultado, o camisa 9 dos 'Diabos Vermelhos' chegou a três na competição e se igualou a Cristiano Ronaldo, Schick e Wijnaldum na ponta da tabela de artilharia.