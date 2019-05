Eliminado na fase de grupos da Taça Libertadores na terceira posição do grupo E, atrás de Cerro Porteño e Nacional do Uruguai, o Atlético-MG iniciará uma nova empreitada em âmbito continental nesta terça-feira enfrentando o Unión La Calera no estádio Nicolás Chahuán, no Chile, pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

Depois de ter feito uma primeira parte de temporada ruim, com a queda na Libertadores e o vice-campeonato estadual, com derrota para o rival Cruzeiro na final, o Galo começou bem no Campeonato Brasileiro. Com quatro vitórias em cinco rodadas, a última delas no sábado contra o Flamengo por 2 a 1, a equipe dirigida por Rodrigo Santana é segunda colocada, com 12 pontos, atrás apenas do Palmeiras, com 13.