Jogadores do Benfica comemoram um gol marcado nesta quarta-feira durante a partida contra o Rio Ave, em Vila do Conde. EFE/JOSE COELHO/POOL

Após ter emendado uma sequência de quatro empates pelo Campeonato Português, dois deles na volta da competição depois da pausa provocada pela pandemia do novo coronavírus, o Benfica reencontrou com caminho das vitórias nesta quarta-feira ao bater o Rio Ave por 2 a 1 fora de casa.

O resultado levou os 'Encarnados', ainda segundos colocados, aos mesmos 64 pontos do Porto, que ontem empatou com o Desportivo Aves em 0 a 0 e ainda lidera a competição nos critérios de desempate. Já os donos da casa aparecem em sexto, com 41.