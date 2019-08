O Benfica obteve a segunda vitória em duas rodadas do Campeonato Português ao bater o Belenenses por 2 a 0 fora de casa neste sábado, enquanto o Porto, que havia perdido para o Gil Vicente por 2 a 1 estreia, obteve o primeiro triunfo pela competição.

Os 'Encarnados', que vão em busca do tricampeonato, fazem grande início de temporada. Depois de terem goleado o Paços de Ferreira por 5 a 0, buscou os três pontos no Estádio Nacional do Jamor graças aos gols marcados por Rafa Silva, aos 13 minutos do segundo tempo, e Pizzi, aos 47.