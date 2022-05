O atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, foi anunciado nesta terça-feira como o melhor jogador da recém-encerrada edição da Liga dos Campeões, torneio que tem os brasileiros Fabinho e Vinicius Júnior na seleção da temporada.

O camisa 9 dos 'Merengues' foi um dos principais destaques na conquista do título da 'Champions', obtido no último sábado, quando a equipe espanhola derrotou o Liverpool por 1 a 0, em partida disputada no Stade de France, em Saint-Denis, na França.