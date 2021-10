22 out 2021

EFE Versalhes (França) 22 out 2021

O atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, está "surpreso e escandalizado" com o pedido da Procuradoria do Tribunal de Versalhes, na França, de uma pena para o jogador de dez meses de prisão, isentos de cumprimento, e uma multa de 75 mil euros.

O advogado do goleador, Sylvain Cormier, informou à Agência Efe sobre o recebimento da notícia por Benzema, que é acusado de cumplicidade na chantagem ao ex-companheiro dele seleção francesa Mathieu Valbuena, com um vídeo íntimo.