O atacante francês Karim Benzema, com generosa contribuição de Vinicius Júnior, marcou o gol de número 1.000 do Real Madrid na Liga dos Campeões, ao abrir o placar do jogo contra o Shakhtar Donetsk, que acontece nesta quarta-feira.

No estádio Santiago Bernabéu, aos 14 minutos do primeiro tempo, o ex-Flamengo se aproveitou de cochilo da zaga visitante, recuperou bola na área adversária e serviu o companheiro, que tocou com o gol aberto para o fundo das redes.