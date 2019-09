Matteo Berrettini se tornou nesta quarta-feira o primeiro italiano a se classificar para as semifinais do US Open na chave masculina de simples ao bater o francês Gael Monfils, enquanto entre as mulheres a suíça Belinda Bencic avançou com uma vitória sobre a croata Donna Vekic.

Berrettini e Monfils viveram altos e baixos no Arthur Ashe Stadium e oscilaram entre pontos de muita técnica a erros em momentos decisivos. O italiano poderia ter vencido a partida antes, no décimo game do quinto set, quando sacou para o jogo, mas cometeu falta no match point e precisou do tie-break para fechar em 3 a 2, com parciais de 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 e 7-6(5), em três horas e 57 minutos de duelo.