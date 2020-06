O Besiktas, um dos principais clubes de futebol da Turquia, anunciou nesta sexta-feira que dois jogadores do elenco principal deram positivo em teste para o novo coronavírus, que provoca a Covid-19.

O comunicado divulgado pelos Águias Negras não indica quais são os atletas infectados.

"Todos os jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube foram examinados em 24 de junho. Dois jogadores deram positivo", diz o texto.

Segundo o Besiktas, ambos estão sendo acompanhados pelos médicos da equipe de Istambul.

A imprensa local, inclusive, aponta que os casos no elenco podem afetar a disputa do jogo contra o Konyaspor, pela abertura da 29ª rodada do Campeonato Turco. Existe a possibilidade do adiamento do jogo, inclusive.

O futebol na Turquia foi retomado em 12 de junho, sem público nas arquibancadas. Antes da volta das competições locais, chegou a acontecer paralisação nos treinamentos, devido o grande número de infectados em diferentes equipes. EFE

dt-lvm/bg