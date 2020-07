O piloto espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, acertou nesta quarta-feira seu retorno à categoria após dois anos ao assinar com a Renault a partir da próxima temporada.

Alonso, que completará 39 anos no final do mês, decidiu deixar a F-1 no final de 2018, acumulando 17 temporadas na categoria, com um saldo de dois títulos mundiais (2005 e 2006), 32 vitórias, 22 poles e 97 pódios. Uma aposentadoria temporária que, como anunciada pela Renault hoje, será concluída no próximo ano.