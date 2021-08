O técnico do Leeds, Marcelo Bielsa. EFE/Clive Brunskill/POOL/Arquivo

O técnico Marcelo Bielsa renovou seu contrato com o Leeds United até junho de 2022 e pela primeira vez na carreira começará uma quarta temporada à frente do mesmo clube, ao qual chegou em 2018, ainda na segunda divisão do Campeonato Inglês.

"A renovação já está resolvida, só falta a assinatura", revelou Bielsa em entrevista coletiva, momentos antes de que o Leeds anunciasse a oficialização do acerto através do site oficial do clube,