O ex-presidente da Fifa Joseph Blatter e o ex-presidente da Uefa Michel Platini negaram nesta quinta-feira todas as acusações feitas no segundo dia de julgamento por suposta fraude envolvendo um pagamento de 2 milhões de francos suíços (R$ 10 milhões) do primeiro dirigente para o segundo, em 2011.

A informação foi veiculada pela emissora suíça de televisão "RTS".