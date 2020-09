O Boca Juniors informou nesta segunda-feira a detecção de um surto de infecções pelo novo coronavírus dentro da "bolha sanitária" montada no clube e suspendeu assim os treinos da equipe principal por 72 horas.

"Durante a noite de sexta-feira, foram detectados sintomas compatíveis com a Covid-19, por isso, no dia seguinte foram realizados testes rápidos e alguns integrantes do elenco deram positivo. No domingo, foram repetidos os testes PCR, em toda a delegação, indicando o surto de contágio", aponta comunicado.