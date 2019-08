O Boca Juniors venceu neste domingo o Aldosivi por 2 a 0, em casa, no último compromisso antes de iniciar duelo com a LDU de Quito, pelas quartas de final da Taça Libertadores, em dia bom, no Campeonato Argentino, para o Arsenal de Sarandí, primeiro a alcançar três vitórias.

Em La Bombonera, os anfitriões levaram a melhor graças a gols do atacante Carlos Tévez, anotado aos 35 do primeiro tempo, e do meia Eduardo Salvio, que entrou em campo aos 32 da etapa complementar e balançou a rede logo no minuto seguinte.