A revista "France Football" anunciou nesta segunda-feira o time dos sonhos do prêmio Bola de Ouro e relacionou três brasileiros, um em cada setor do campo: Cafu aparece como um dos três defensores, Pelé faz parte de um meio-campo com quatro homens, e Ronaldo forma o trio de ataque.

O chamado Dream Team Ballon D'Or, formado a partir do voto de 140 jornalistas de todo o mundo, tem o goleiro russo Lev Yashin e três homens no sistema defensivo. Além de Cafu, foram eleitos o alemão Franz Beckenbauer e o italiano Paolo Maldini.