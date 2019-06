A seleção da Bolívia realizou nesta terça-feira seu primeiro treino na cidade de São Paulo visando a estreia na Copa América, contra o Brasil, que acontecerá na próxima sexta no estádio do Morumbi.

Os bolivianos estavam desde a semana passada treinando no CT de Cotia, usado pelas categorias de base do São Paulo e que, na Copa do Mundo de 2014, foi o local de concentração da seleção da Colômbia. Já na capital paulista, os comandados pelo técnico Eduardo Villegas usaram hoje outra instalação do Tricolor, o CT da Barra Funda, para treinar.