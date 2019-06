A seleção boliviana treinou, nesta quarta-feira, no Centro de Treinamento do São Paulo, em Cotia, se preparando para a estreia na Copa América, no próximo dia 14, contra o Brasil, no estádio do Morumbi, pelo grupo A.

Os jogadores, comandados pelo técnico Eduardo Villegas, fizeram pela manhã um treino sem a presença dos jornalistas, sob uma intensa chuva que caiu na Região Metropolitana de São Paulo.